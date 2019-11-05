Астрономи зафіксували небезпечну для Всесвіту аномалію, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n129034-astronomy-zafiksuvaly-nebezpechnu-dlya-vsesvitu-anomaliu.html

Ракурс

Всесвіт викривлений і замкнутий подібно сфері, а не є плоским, як вважалося раніше.

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Такі висновки вчені зробили на основі досліджень незвичайної аномалії. Про це інформує видання Science Alert.

Як стверджують фахівці, вони зафіксували існування простору, яке здатне стискатися в сингулярність. Мікрохвильовий фон, зібраний космічною обсерваторією Planck, допоміг вченим більш детально дізнатися про явище.

Фон, як з’ясувалося, спотворюється в результаті гравітаційного лінзування. Цей ефект відхиляє промені світла. В даному випадку аномалія, названа Аленс, може пояснюватися формою Всесвіту.

Астрономи вважають, що виникнення позитивної кривизни відбувається з рівнем достовірності в 99 відсотків. Раніше результати досліджень показали, що форма плоска. Це створювало протиріччя між космологічними моделями. Представники наукового співтовариства вважають, що аномалія Аленс може бути результатом помилки в їх розрахунках.

Нагадаємо, у вересні у Всесвіті зафіксували найдавніше скупчення галактик. Вони існували близько 13 млрд років тому.