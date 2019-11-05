Астрономы зафиксировали опасную для Вселенной аномалию, фото: pixabay

https://racurs.ua/n129034-astronomy-zafiksirovali-opasnuu-dlya-vselennoy-anomaliu.html

Ракурс

Вселенная искривлена и замкнута подобно сфере, а не является плоской, как считалось ранее.

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Такие выводы ученые сделали на основе исследований необычной аномалии. Об этом информирует издание Science Alert.

Как утверждают специалисты, они зафиксировали существование пространства, которое способно сжиматься в сингулярность. Микроволновый фон, собранный космической обсерваторией Planck, помог ученым более детально узнать о явлении.

Фон, как выяснилось, искажается в результате гравитационного линзирования. Этот эффект отклоняет лучи света. В данном случае аномалия, названная Аленс, может объясняться формой Вселенной.

Астрономы полагают, что возникновение положительной кривизны происходит с уровнем достоверности в 99 процентов. Ранее результаты исследований показали, что форма соответствуют плоской Вселенной. Это создавало противоречие между космологическими моделями. Представители научного сообщества полагают, что аномалия Аленс может быть результатом ошибки в их расчетах.

Напомним, в сентябре во Вселенной зафиксировали древнейшее скопление галактик. Они существовали около 13 млрд лет назад.