Дерибан земли: в Ужгороде заместитель мэра выкроил жене участки, которые перепродали за 1,2 млн грн, фото — СБУ

https://racurs.ua/n129033-v-ujgorode-zamestitel-mera-vykroil-jene-zemlu-kotoruu-pereprodali-za-1-2-mln-grn-foto.html

Ракурс

Заместитель мэра Ужгорода организовал миллионные махинации с коммунальной землей. Он добился выделения своей жене трех участков общей площадью 0,3 га, которые она впоследствии перепродала за 1,2 млн грн.

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Чиновника мэрии разоблачила Служба безопасности Украины. Земельные участки были отчуждены под жилую застройку.

Сотрудники спецслужбы установили, что преступление произошло еще в 2014 году. Нынешний заместитель мэра был тогда членом земельной комиссии горсовета. Он оформил на подставных лиц три участка, которые затем передал жене. Летом этого года женщина продала участки знакомому за 1,2 млн грн.

«Ракурс» сообщал, что сегодня в мэрии Ужгорода провели обыски. Это произошло в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Прокуратура решает вопрос об объявлении заместителю председателя горсовета подозрения в совершении преступления.