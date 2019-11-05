Силовики устроили обыски в Ужгородском горсовете. Фото: Украинская трибуна

https://racurs.ua/n129015-obyski-v-ujgorodskom-gorsovete-provodit-gbr-iz-za-deribana-zemli.html

Ракурс

Обыски в горсовете Ужгорода проводят сегодня Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины в рамках расследования уголовного производства о выделении земельных участков в 2014 году.

Loading...

Правоохранительные органы расследуют возможные преступные действия должностных лиц горсовета предыдущего созыва. Об этом сообщила пресс-служба Ужгородского городского совета.

В ГБР и СБУ пока что обыски не комментируют.

Напомним, что 25 сентября на Закарпатье проводилась масштабная спецоперация полиции. По данным журналистов, в Ужгород тогда прибыли самолет и вертолет Национальной гвардии, а в область заехали более 80 следователей и спецназовцев из разных регионов Украины.

В Ужгороде и Мукачево были осуществлены многочисленные обыски, в тому числе у экс-нардепов Павла Балоги и Михаила Ланьо.

Причиной проведения спецоперации называли покушение на жизнь главы управления защиты экономики Андрея Иванкива, которое произошло еще летом. Тогда в чиновника стреляли из автоматического оружия.