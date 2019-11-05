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Ракурс
Силовики устроили обыски в Ужгородском горсовете. Фото: Украинская трибуна

Обыски в Ужгородском горсовете проводит ГБР из-за дерибана земли

5 ноя 2019, 13:51
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Обыски в горсовете Ужгорода проводят сегодня Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины в рамках расследования уголовного производства о выделении земельных участков в 2014 году.

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Правоохранительные органы расследуют возможные преступные действия должностных лиц горсовета предыдущего созыва. Об этом сообщила пресс-служба Ужгородского городского совета.

В ГБР и СБУ пока что обыски не комментируют.

Напомним, что 25 сентября на Закарпатье проводилась масштабная спецоперация полиции. По данным журналистов, в Ужгород тогда прибыли самолет и вертолет Национальной гвардии, а в область заехали более 80 следователей и спецназовцев из разных регионов Украины.

В Ужгороде и Мукачево были осуществлены многочисленные обыски, в тому числе у экс-нардепов Павла Балоги и Михаила Ланьо.

Причиной проведения спецоперации называли покушение на жизнь главы управления защиты экономики Андрея Иванкива, которое произошло еще летом. Тогда в чиновника стреляли из автоматического оружия.

Источник: Ракурс


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