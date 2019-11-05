Силовики влаштували обшуки в Ужгородській міськраді. Фото: Українська трибуна

https://racurs.ua/ua/n129015-dbr-ta-sbu-provodyat-obshuky-v-ujgorodskiy-miskradi.html

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Обшуки у міськраді Ужгорода проводять сьогодні Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України у рамках розслідування кримінального провадження про виділення земельних ділянок у 2014 році.

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Правоохоронні органи розслідують можливі злочинні дії посадовців міськради попереднього скликання. Про це повідомила прес-служба Ужгородської міської ради.

У ДБР та СБУ поки що обшуки не коментують.

Нагадаємо, що 25 вересня на Закарпатті проводилася масштабна спецоперація поліції. За даними журналістів, до Ужгорода тоді прибули літак і вертоліт Національної гвардії, а в область заїхали понад 80 слідчих і спецпризначенців із різних регіонів України.

В Ужгороді та Мукачево було здійснено численні обшуки, у тому числі в екс-нардепів Павла Балоги і Михайла Ланьо.

Причиною проведення спецоперації називали замах на життя голови управління захисту економіки Андрія Іванківа, що сталося ще влітку. Тоді в чиновника стріляли з автоматичної зброї.