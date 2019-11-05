Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Силовики влаштували обшуки в Ужгородській міськраді. Фото: Українська трибуна

Обшуки в Ужгородській міськраді проводить ДБР через дерибан землі

5 лис 2019, 13:51
999

Обшуки у міськраді Ужгорода проводять сьогодні Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України у рамках розслідування кримінального провадження про виділення земельних ділянок у 2014 році.

Loading...

Правоохоронні органи розслідують можливі злочинні дії посадовців міськради попереднього скликання. Про це повідомила прес-служба Ужгородської міської ради.

У ДБР та СБУ поки що обшуки не коментують.

Нагадаємо, що 25 вересня на Закарпатті проводилася масштабна спецоперація поліції. За даними журналістів, до Ужгорода тоді прибули літак і вертоліт Національної гвардії, а в область заїхали понад 80 слідчих і спецпризначенців із різних регіонів України.

В Ужгороді та Мукачево було здійснено численні обшуки, у тому числі в екс-нардепів Павла Балоги і Михайла Ланьо.

Причиною проведення спецоперації називали замах на життя голови управління захисту економіки Андрія Іванківа, що сталося ще влітку. Тоді в чиновника стріляли з автоматичної зброї.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Реформа «совбезів» та індексація пенсій: уряд виділив на пенсійне забезпечення 173 млрд грн

Кабінет міністрів України обіцяє в 2020 році виділити надбавки самотнім пенсіонерам та спростити порядок отримання соціальної допомоги. На пенсії урядовці передбачили 173 млрд грн

Новини України
12:58