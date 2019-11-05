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Ракурс
Дерибан землі: в Ужгороді заступник мера викроїв дружині ділянки, яку перепродали за 1,2 млн грн, фото — СБУ

В Ужгороді заступник мера викроїв дружині землю, яку перепродали за 1,2 млн грн (ФОТО)

5 лис 2019, 17:49
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Заступник мера Ужгорода організував мільйонні махінації із комунальною землею. Він домігся виділення своїй дружині трьох ділянок загальною площею 0,3 га, які вона згодом перепродала за 1,2 млн грн.

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Посадовця мерії викрила Служба безпеки України. Земельні ділянки було відчужено під житлову забудову.

Дерибан землі: в Ужгороді заступник мера викроїв дружині ділянки, яку перепродали за 1,2 млн грн, фото — СБУ

Співробітники спецслужби встановили, що злочин стався ще у 2014 році. Нинішній заступник мера був тоді членом земельної комісії міськради. Він оформив на підставних осіб три ділянки, які потім передав дружині. Влітку цього року жінка продала ділянки знайомому за 1,2 млн грн.

Дерибан землі: в Ужгороді заступник мера викроїв дружині ділянки, яку перепродали за 1,2 млн грн, фото — СБУ

«Ракурс» повідомляв, що сьогодні у мерії Ужгорода провели обшуки. Це сталося в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. Прокуратура вирішує питання про оголошення заступнику голови міськради підозри у вчиненні злочину.

Джерело: Ракурс


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