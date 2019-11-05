Выборы в 198-м округе: депутатом стал самовыдвиженец Рудык, фото — Цензор

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Ракурс

Центризбирком наконец официально установил результаты выборов в 198-м округе. Народным депутатом сегодня объявили Сергея Рудыка.

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Победу самовыдвиженца Рудыка признали на заседании ЦИК 5 ноября. Он получил 18 тыс. 921 голос, сообщает пресс-служба комиссии.

«Ракурс» сообщал, что ЦИК в конце октября завершил пересчет голосов на нескольких десятках избирательных участках в одномандатном избирательном округе № 198 в Черкасской области.

На досрочных выборах в июле после уточнения протокола подсчета голосов победителем на округе № 198 стал именно Рудык. Но 28 августа этот решение отменил суд.

29 августа во время первого заседания нового парламента Рудыку не выдали карточку для голосования и удостоверения.

Итоги выборов в округе Рудыка обжаловала его главный оппонент — кандидат в депутаты от «Слуги народа» Наталья Дьяченко. Именно ее иск удовлетворил в августе Кассационный административный суд. Он отменил протокол ЦИК о результатах выборов в этом округе и регистрации Рудыка кандидатом.

ЦИК также ранее отказывал Дяченко в повторном подсчете голосов на округе № 198.