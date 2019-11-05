Авария в Киеве: пробки сковали центр столицы в результате прорыва теплосети, фото — Фейсбук Д.Шиповский

https://racurs.ua/n129039-probki-skovali-centr-kieva-chto-proishodit-na-meste-avarii-teploseti-foto.html

Ракурс

Сильные пробки сковали центр Киева вечером 5 ноября. Причиной стало чрезвычайное происшествие, которая сегодня произошло на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели возле НСК «Олимпийский» и Дворца спорта.

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Напомним, что в результате аварии теплосети на перекрестке образовались глубокие ямы, в одну из которых попал автомобиль.

Он до сих пор остается на проезжей части, а движение на этом участке обеих улиц заблокировано правоохранителями. Вследствие такой ситуации движение транспорта в центре Киева затруднено, образовались пробки. Особенно трудно проехать по улице Большая Васильковская, которая вблизи аварийного участка.

На фотографиях, которые распространили пользователи Фейсбук, видно, что горячая вода буквально расплавила асфальт.