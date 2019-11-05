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Ракурс
Авария в Киеве: пробки сковали центр столицы в результате прорыва теплосети, фото — Фейсбук Д.Шиповский

Пробки сковали центр Киева: что происходит на месте аварии теплосети (ФОТО)

5 ноя 2019, 19:41
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Сильные пробки сковали центр Киева вечером 5 ноября. Причиной стало чрезвычайное происшествие, которая сегодня произошло на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели возле НСК «Олимпийский» и Дворца спорта.

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Авария в Киеве: пробки сковали центр столицы в результате прорыва теплосети, скриншот Гугл

Авария в Киеве: пробки сковали центр столицы в результате прорыва теплосети, фото — Фейсбук Д.Шиповский

Напомним, что в результате аварии теплосети на перекрестке образовались глубокие ямы, в одну из которых попал автомобиль.

Он до сих пор остается на проезжей части, а движение на этом участке обеих улиц заблокировано правоохранителями. Вследствие такой ситуации движение транспорта в центре Киева затруднено, образовались пробки. Особенно трудно проехать по улице Большая Васильковская, которая вблизи аварийного участка.

Авария в Киеве: пробки сковали центр столицы в результате прорыва теплосети, фото — Фейсбук К.Клименко

На фотографиях, которые распространили пользователи Фейсбук, видно, что горячая вода буквально расплавила асфальт.

Авария в Киеве: пробки сковали центр столицы в результате прорыва теплосети, фото — Фейсбук Д.Шиповский

Авария в Киеве: пробки сковали центр столицы в результате прорыва теплосети, фото — Фейсбук Д.Шиповский

Авария в Киеве: пробки сковали центр столицы в результате прорыва теплосети, фото — Фейсбук К.Клименко

Источник: Ракурс


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