Зеленский «нарезал» задачи правительству, фото — Офис президента

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский объявил задачи для Кабинета министров. Министры и руководитель Кабмина Алексей Гончарук получили указания главы государства на встрече в Офисе президента. На нее также пригласили руководство Верховной Рады.

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В частности, Зеленский заявил об обязательном преодолении до конца 2019 года (два месяца) «тотальной коррупции» в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и градостроительства. Такую задачу получила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, сообщает пресс-служба главы государства.

В этом смысле Зеленский рассказал о переводе административных услуг в строительстве в электронный формат и внедрении автоматической регистрации в реестре разрешительных документов. Речь шла и об исключительно судебном порядке обжалования права осуществления подготовительных, строительных работ по указанным разрешительными документами и отмене декларации готовности объекта к эксплуатации.

Министру юстиции Денису Малюське глава государства приказал внести изменения в программное обеспечение реестров недвижимости и бизнеса, чтобы прекратить несанкционированный доступ. Малюська должен также до конца июня 2020 года сформировать законодательную основу для работы электронного нотариата.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров к 31 декабря 2019 года должен обеспечить внедрение первого этапа проекта е-Малятко.

Министр социальной политики Юлия Соколовская должна до конца года обеспечить внедрение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения. Кроме того, президент обязал ее ввести механизм назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица.

Министерство здравоохранения получило задание до 31 января 2020 года «усовершенствовать работу системы экстренной медицины», а к февралю создать Единую государственную информационную систему трансплантации.

Министр образования и науки Анна Новосад во время встречи услышала указание сформировать до конца года законодательную основу для работы базовой и профильной школы по новым образовательным стандартам, а также обеспечить полноценный запуск работы Национального фонда исследований.

Министерство культуры, молодежи и спорта до конца года должно разработать законопроект относительно информационного пространства Украины.

Такие намерения президента, а именно прямые указания министрам, вызвали неоднозначную реакцию в сети. Пользователи обратили внимание на то, что управлять членами Кабмина должен премьер-министр, а не президент.