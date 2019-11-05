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Портнова сделали журналистом на канале Медведчука, фото — BBC

Портнова сделали журналистом на канале Медведчука (ДОКУМЕНТ)

5 ноя 2019, 21:02
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Бывший заместитель главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов стал журналистом на канале «112 Украина», который контролирует нардеп Виктор Медведчук.

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Портнов опубликовал сегодня редакционное задание от телеканала в своем телеграмм-канале. Впоследствии документ был удален.

Портнов заявил, что с 30 октября является спецкором телеканала и «выявление противоправных действий по организации наблюдения за другими людьми» является его редакционным заданием.

Портнова сделали журналистом на канале Медведчука, фото — Телеграм-канал С.Стерненко

В документе сказано, что в обязанности Портнова-журналиста входит «системное освещение незаконных действий относительно слежки за гражданами на любой удобной ему платформе».

В этой же публикации Портнов опубликовал новые номера автомобилей сотрудников программы «Схемы» и заявил, что каждый, кто нашел эти авто, «имеет право поймать за ухо и дать жесткий отпор».

СМИ предполагают, что Портнов таким образом ответил президенту «Радио Свобода» Джейми Флаю, который призвал украинские правоохранительные органы отреагировать на публикацию экс-чиновником персональных данных журналистов и сотрудников программы «Схемы».

Дело в том, что программа «Схемы» занималась подготовкой материала о Портнове и во время его подготовки журналисты следили за ним. Портнов опубликовал фотографию автомобиля, следовавшего за ним, а также личные данные владельца.

Президент «Радио Свобода» назвал эти действия Портнова давлением на журналистов и призвал отреагировать на них правоохранительные органы.

Канал «112 Украина» принадлежит Тарасу Козаку, который является бизнес-партнером Медведчука. Он также приобрел для него телеканалы NewsOne и ZiK.

Источник: Ракурс


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