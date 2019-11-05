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Скандал в "Слуге народа": партия Зеленского не будет проверять переписку своих депутатов с пранкером Джокером, фото — "Обозреватель"

«Слуга народа» не будет проверять переписку своих депутатов с пранкером Джокером (ВИДЕО)

5 ноя 2019, 21:36
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Фракция «Слуга народа» не будет проверять факты переписки своих депутатов с так называемым пранкером Джокером.

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Заместитель руководителя монобольшинства Александр Корниенко назвал медийной атакой на «слуг народа» обнародование ранее якобы переписки Джокера с депутатами от правящей фракции.

Как сообщил он «5 каналу», о внутренней проверке нардепов Николая Тищенко и Михаила Радуцкого речи пока не идет.

Напомним, в переписке с пранкером, которого оба считали генпрокурором Русланом Рябошапкой, они обсуждали выплату нелегальных заработных плат депутатам фракции «Слуга народа».

Мне не давали. Говорят, что сейчас как раз должны выдавать уже во второй раз. Наличные не раздавали, но официальную заработную плату нардепам поднять стоит, — считает Корниенко.

Он заявил, что использование пранкеров является новым инструментом для дискредитации политиков.

Мы видим в этом элементы медийных атак на нашу политическую силу. Учитывая их количество в последнее время, мы уже к ним привыкли, — считает Корниенко.

Ранее в скандал с пранкером попал и другой нардеп от «Слуги народа» — Богдан Яременко.

Источник: Ракурс


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