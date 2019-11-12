В Англии 600-тонная стена средневекового замка обрушилась на дом, фото: East Sussex Fire and Rescue

https://racurs.ua/n129323-v-anglii-600-tonnaya-stena-srednevekovogo-zamka-obrushilas-na-dom-foto.html

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Средневековый замок в английском городе Льюис обрушился: одна из стен рухнула на расположенный рядом жилой дом. По словам спасателей, никто не пострадал.

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Вес стены составил около 600 т. Об этом в Facebook сообщили представители спасательной службы Восточного Сассекса.

На месте аварии работают и специальные собаки. Они обучены поиску в зонах землетрясений.

По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за работ по удалению плюща, которые проводились несколько недель.

В Сассекском археологическом обществе владельцев замков прокомментировали произошедшее. Разрушенная стена, как утверждают эксперты, находилась в частной собственности. Она являлась одной из последних секций исторической оборонительной стены замка.

Замок Льюис возведен Вильгельмом де Варенном в XI веке. В XIII веке построили оборонительные башни, а в XIV — дополнительное сооружение для защиты входа в замок, которое называется ворота-барбикан.

Напомним, в октябре обрушилось здание недостроенной гостиницы Hard Rock в Новом Орлеане. В результате инцидента один человек погиб, еще 18 получили ранения.