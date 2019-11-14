Расистський скандал: фанати «Динамо» пояснили, що саме кричали Тайсону, скріншот відео

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Ракурс

Активні фанати київського «Динамо» заперечили звинувачення у расизмі, які їм інкримінує Національна поліція, а також органи футбольного правосуддя.

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Ультрас столичного клубу заявили, що у другому таймі матчу із «Шахтарем» симулювали звук сов, а не мавпи. Один із фанатів пояснив, що йдеться про рідкісний вимираючий вид сов.

У нас є друзі у всесвітній організації із захисту тварин, які розповіли нам про ситуацію щодо північних плямистих сов. Ми вирішили підтримати цих птахів. Я можна не відрізнити звук сови від звуку мавпи, — пояснив фанат на прізвисько Декстер ТСН.

Нагадаємо, що 9 листопада під час матчу у Харкові між «Шахтарем» і «Динамо» арбітр Микола Балакін на декілька хвилин призупинив гру, оскільки повважав, що фанати киян проявили расизм до бразильських гравців «Шахтаря». У відповідь півзахисник Тайсон показав вболівальникам київського клубу середній палець і згодом був вилучений.

Тайсона підтримали чимало футболістів й за кордоном, в тому числі зірковий нападник французького «Парі Сен-Жермен» Неймар. Відразу після матчу «Шахтар» оприлюднив жорстку заяву щодо расизму на стадіонах України, а «Динамо» повідомило, чекатиме результатів розслідування і не буде заздалегідь звинувачувати уболівальників у расизмі.

«Ракурс» повідомляв, що у скандал втрутилася й Нацполіція, яка відкрила кримінальне провадження.