Справа бронежилетів: експертиза проводилась не за держстандартом — обвинувачений, фото — UANews

https://racurs.ua/ua/n129412-sprava-bronejyletiv-ekspertyza-provodylas-ne-za-derjstandartom-obvynuvachenyy-foto.html

Ракурс

Експертиза, яка проводилась під час слідства у справі по закупівлі бронежилетів, проводилась не відповідно до державного стандарту.

Loading...

Про це заявив посадовець Міноборони, який відповідав за речове майно у відомстві, повідомляє «Український мілітарний портал».

Начальник відділу розробки речового майна Головного управління міністерства Василь Саковець, який також фігурує у справі, пояснив, що йдеться про невиконання слідством ДСТУ В 4103−2002. Відповідно до нього, клас балістичного захисту бронежилету оцінюється комплексно, а не кожний елемент окремо. Як свідчать матеріали справи, озвучені на судовому засідання, в експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС запитали, чи пробиваються елементи захисту у різних випадках.

Бронежилет «Корсар-М3М-1−4Ц» має диференційні рівні захисту (від 1 до 4), то захист влучання кулі калібром 7,62×54 мм має відбуватися у місцях розміщення жорстких броне пластин. Решта частин бронежилету відповідає І рівню захисту за ДСТУ та оснащена м’яким балістичним пакетом.

На сайті виробника вказується, що м’який балістичний пакет відповідає класу захисту за ДСТУ 1. Відповідно до таблиці відповідностей класів захисту за ДСТУ В 4103−2002 окремі елементи бронежилету, окрім бронепластин, будуть пробиватися кулею калібром 7,62×54 мм гвинтівкового набою 57-Н-323с.

Нагадаємо, що вчора директор Державного бюро розслідування Роман Труба опублікував фрагмент відео, на якому показано влучання у передню частину бронежилету без пластини. Наприклад, на 14-й секунді добре видно гнучкість передньої частини чохла бронежилету, яка згинається від своєї ваги.

А на 16-й секунді передня частина бронежилету складається майже перпендикулярно від своєї ваги у руках.

За доступними матеріалами справи, оприлюдненими в ході слухання, експертиза перевіряла зразок бронежилету саме поелементно, а не у відповідності до класу ДСТУ всього виробу.

Також під час засідання прозвучала інформація, що згідно протоколів вага бронежилету на випробуваннях складала 4,8 кг, хоча вага стандартного повнокомплектного бронежилету Темп-М3М складає близько 14 кг.

У справі про закупівлю неякісних бронежилетів фігурують п’ять топ-чиновників Міністерства оборони — Дмитро Марченко, Сергій Почтаренко, Михайло Комарянський, Ольга Капінус та Василь Саковець.