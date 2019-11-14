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Справа бронежилетів: експертиза проводилась не за держстандартом — обвинувачений, фото — UANews

Справа бронежилетів: експертиза проводилась не за держстандартом — обвинувачений (ФОТО)

14 лис 2019, 08:46
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Експертиза, яка проводилась під час слідства у справі по закупівлі бронежилетів, проводилась не відповідно до державного стандарту.

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Про це заявив посадовець Міноборони, який відповідав за речове майно у відомстві, повідомляє «Український мілітарний портал».

Начальник відділу розробки речового майна Головного управління міністерства Василь Саковець, який також фігурує у справі, пояснив, що йдеться про невиконання слідством ДСТУ В 4103−2002. Відповідно до нього, клас балістичного захисту бронежилету оцінюється комплексно, а не кожний елемент окремо. Як свідчать матеріали справи, озвучені на судовому засідання, в експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС запитали, чи пробиваються елементи захисту у різних випадках.

Бронежилет «Корсар-М3М-1−4Ц» має диференційні рівні захисту (від 1 до 4), то захист влучання кулі калібром 7,62×54 мм має відбуватися у місцях розміщення жорстких броне пластин. Решта частин бронежилету відповідає І рівню захисту за ДСТУ та оснащена м’яким балістичним пакетом.

Справа бронежилетів: експертиза проводилась не за держстандартом — обвинувачений

На сайті виробника вказується, що м’який балістичний пакет відповідає класу захисту за ДСТУ 1. Відповідно до таблиці відповідностей класів захисту за ДСТУ В 4103−2002 окремі елементи бронежилету, окрім бронепластин, будуть пробиватися кулею калібром 7,62×54 мм гвинтівкового набою 57-Н-323с.

Нагадаємо, що вчора директор Державного бюро розслідування Роман Труба опублікував фрагмент відео, на якому показано влучання у передню частину бронежилету без пластини. Наприклад, на 14-й секунді добре видно гнучкість передньої частини чохла бронежилету, яка згинається від своєї ваги.

Справа бронежилетів: експертиза проводилась не за держстандартом — обвинувачений, скріншот відео

А на 16-й секунді передня частина бронежилету складається майже перпендикулярно від своєї ваги у руках.

Справа бронежилетів: експертиза проводилась не за держстандартом — обвинувачений, скріншот відео

За доступними матеріалами справи, оприлюдненими в ході слухання, експертиза перевіряла зразок бронежилету саме поелементно, а не у відповідності до класу ДСТУ всього виробу.

Також під час засідання прозвучала інформація, що згідно протоколів вага бронежилету на випробуваннях складала 4,8 кг, хоча вага стандартного повнокомплектного бронежилету Темп-М3М складає близько 14 кг.

У справі про закупівлю неякісних бронежилетів фігурують п’ять топ-чиновників Міністерства оборони — Дмитро Марченко, Сергій Почтаренко, Михайло Комарянський, Ольга Капінус та Василь Саковець.


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