Дело бронежилетов: экспертиза проводилась не по госстандарту, фото — UANews

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Экспертиза, которая проводилась во время следствия по делу по закупке бронежилетов, проводилась не в соответствии с государственным стандартом.

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Об этом заявил чиновник Минобороны, который отвечал за вещевое имущество в ведомстве, сообщает «Украинский милитарный портал».

Начальник отдела разработки вещевого имущества Главного управления министерства Василий Саковец, который также фигурирует в деле, пояснил, что речь идет о невыполнении следствием ГСТУ В 4103−2002. Согласно ему, класс баллистической защиты бронежилета оценивается комплексно, а не каждый элемент в отдельности.

Как свидетельствуют материалы дела, озвученные на судебном заседании, у эксперта Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при МВД спросили, пробиваются ли элементы защиты в различных случаях.

Бронежилет «Корсар-М3М-1−4Ц» имеет дифференциальные уровня защиты (от 1 до 4), и защита от попадания пули калибра 7,62×54 мм должна происходить в местах размещения жестких бронепластин. Остальные части бронежилета соответствует первому уровню защиты по ГОСТ и оснащены мягким баллистическим пакетом.

На сайте производителя указывается, что мягкий баллистический пакет соответствует классу защиты по ГОСТ. В таблице соответствий классов защиты по ГОСТ В 4103−2002 отдельные элементы бронежилета, кроме бронепластин, будут пробиваться пулей калибром 7,62×54 мм винтовочного патрона 57- Н-323с.

Напомним, что вчера директор Государственного бюро расследования Роман Труба опубликовал фрагмент видео, на котором показано попадание в переднюю часть бронежилета без пластины. Например, на 14-й секунде хорошо видно гибкость передней части чехла бронежилета, которая сгибается от своего веса.

А на 16-й секунде передняя часть бронежилета стоит почти перпендикулярно от своего веса в руках.

Согласно материалов дела, обнародованным в ходе слушания, экспертиза проверяла образец бронежилета именно поэлементно, а не в соответствии с классом ГСТУ всего изделия.

Также во время заседания прозвучала информация, что согласно протоколов вес бронежилета на испытаниях составлял 4,8 кг, хотя вес стандартного полнокомплектного бронежилета Темп-М3М составляет около 14 кг.

В деле о закупке некачественных бронежилетов фигурируют пять топ-чиновников Министерства обороны — Дмитрий Марченко, Сергей Почтаренко, Михаил Комарянский, Ольга Капинус и Василий Саковец.