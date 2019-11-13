Суд избрал меру пресечения чиновнику Минобороны. Фото: iz.ru

https://racurs.ua/n129409-brakovannye-bronejilety-dlya-armii-sud-izbral-meru-presecheniya-esche-odnomu-chinovniku-minoborony.html

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Печерский районный суд Киева 13 ноября избрал меру пресечения первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергею Почтаренко.

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Чиновнику, который является фигурантом по делу о некачественных бронежилетах для армии, суд избрал арест на гауптвахте с альтернативой более 76 млн грн залога. Об этом сообщает «5 канал».

Ранее сообщалось, что по делу о закупке некачественных бронежилетов фигурируют пять топ-чиновников Министерства обороны — Дмитрий Марченко, Сергей Почтаренко, Михаил Комарянский, Ольга Капинус и Василий Саковець.

Напомним, сегодня директор Государственного бюро расследований Роман Труба опубликовал видеофрагмент баллистической экспертизы пластин в деле о закупке бракованных бронежилетов. По словам Трубы, генерал-майор и начальник Главного управления Министерства обороны Украины Дмитрий Марченко знал, что бронежилеты имели необработанные пластины, которые не отвечают техническим требованиям. Более того, некоторые пластины даже не прошли баллистические испытания, часть из них не имеет протоколов лабораторных испытаний.