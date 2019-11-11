Дело бракованных бронежилетов: генерал-майора Марченко арестовали с залогом в 76 млн грн, фото — Фейсбук А.Кушнер

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Содержание под стражей или залог в 76 млн грн — такую ​​меру пресечения избрали в Печерском райсуде Киева генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины Дмитрию Марченко.

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Он является подозреваемым в уголовном производстве по факту закупки некачественного вещевого имущества по завышенной цене для Вооруженных сил Украины. Суд будет выбирать также меры еще для четырех подозреваемых.

Об этом сегодня написал в своем Телеграм-канале директор ГБР Роман Труба. Следствие считает, что пять чиновников Минобороны умышленно и по предварительному сговору закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов.

Ранее Труба заявлял о результатах экспертизы бронежилетов. Она якобы доказала, что в сырую погоду амуниция простреливается. Стоимость заключенного договора составляет 176 млн грн.

Журналисты, присутствовавшие на суде, отметили, что Марченко на момент заключения договора был на больничном. Сегодня он не смог доказать этот факт, так как ранее ГБР арестовало оригиналы документов во время обысков в Минобороны. Фотокопии суд во внимание принять не может.

В конце июня ГБР рассказал о массовых обысках по делу о закупке бронежилетов. Под обыски попала и квартира журналиста Юрия Бирюкова. На следующий день в Минобороны сообщили, что в результате изъятия во время обысков оригиналов документов, эталонных образцов и электронных носителей заблокирована работа управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

В июле ГБР опубликовало переговоры чиновников, которые обсуждают прием бронежилетов, заранее зная об их несоответствии заявленным характеристикам, а в начале ноября Труба заявил, что по делу о закупке некачественных бронежилетов сообщено о подозрении пяти топ-чиновникам Министерства обороны. Кроме Марченко, это Сергей Почтаренко, Михаил Комарянский, Ольга Капинус и Василий Саковец. Марченко инкриминируют ч. 2 ст 28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 426 (бездействие военной власти).