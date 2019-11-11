Справа бракованих бронежилетів: генерал-майора Марченка арештували із заставою у 76 млн грн, фото — Фейсбук О.Кушнєр

https://racurs.ua/ua/n129294-sprava-brakovanyh-bronejyletiv-general-mayora-marchenka-areshtuvaly-iz-zastavou-u-76-mln-grn.html

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Тримання під вартою або застава у 76 млн грн — такий запобіжний захід обрали у Печерському райсуді Києва генерал-майору, начальнику Головного управління Міністерства оборони України Дмитру Марченку.

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Він є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом закупівлі неякісного речового майна за завищеною ціною для Збройних сил України. Суд обиратиме також запобіжні заходи ще чотирьом підозрюваних.

Про це сьогодні написав у своєму Телеграм-каналі Директор ДБР Роман Труба. Слідство вважає, що п’ятеро чиновників Міноборони умисно і за попередньою змовою закупили для військових тисячі бракованих бронежилетів.

Раніше Труба заявляв про результати експертизи бронежилетів. Вона буцімто довела, що у вологу погоду амуніція прострілюється. Вартість укладеного договору становить 176 млн грн.

Журналісти, які були присутні на суді, відзначили, що Марченко на момент укладання договору був на лікарняному. Сьогодні він не зміг довести цей факт, оскільки раніше ДБР арештувало оригінали документів під час обшуків в Міноборони. Фотокопії суд до уваги взяти не може.

Наприкінці червня ДБР розповіло про масові обшуки у справі про закупівлю бронежилетів. Під обшуки потрапила і квартира журналіста Юрія Бірюкова. Наступного дня в Міноборони повідомили, що внаслідок вилучення під час обшуків оригіналів документів, еталонних зразків і електронних носіїв заблоковано роботу управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ.

У липні ДБР опублікувало перемовини чиновників, які обговорюють приймання бронежилетів, заздалегідь знаючи про їх невідповідність заявленим характеристикам, а на початку листопада Труба повідомив, що у справі про закупівлю неякісних бронежилетів повідомлено про підозру п’яти топ-чиновникам Міністерства оборони. Крім Марченка, це Сергій Почтаренко, Михайло Комарянський, Ольга Капінус і Василь Саковець. Марченку інкримінують ч. 2 ст 28 (злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою) і ч.3 ст. 426 (бездіяльність військової влади).