Вбитий на полюванні адвокат у справі Вороненкова стріляв першим. Фото: ternopiltravel.te.ua

https://racurs.ua/ua/n129293-ubytyy-na-poluvanni-advokat-u-spravi-voronenkova-strilyav-pershym-policiya-foto-video.html

Ракурс

Святослав Пархоменко, адвокат у справі про вбивство Дениса Вороненкова, напередодні був застрелений під час полювання в Житомирській області жителем Броварів. У поліції стверджують, що саме Пархоменко першим здійснив постріл із пістолета Browning у мисливця, який зробив у відповідь смертельний постріл із рушниці.

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Наразі вбивця адвоката перебуває в лікарні з важким вогнепальним пораненням, повідомляє облуправління Нацполіції.

Слідчі провели ретельний огляд місця події, вилучили всю зброю учасників конфлікту, в тому числі й незареєстрований пістолет системи Browning 30-х років, а також конфіскували їхні транспортні засоби.

Встановлено, що троє єгерів, серед яких був і Пархоменко, вимагали у сімох мисливців дозвіл на відстріл звірів. Усі мисливці були місцевими жителями, окрім одного, який приїхав із Броварів. Дозвільних документів у них не виявилося, на цьому підґрунті виник конфлікт, який завершився перестрілкою.

За цим фактом відкрито кримінальні провадження згідно зі ст. 15 (замах на злочин), ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).

Прокуратура Житомирської області схильна вважати, що загибель адвоката не пов’язана з його професійною діяльністю.

Пархоменко раніше захищав у суді Олександра Лося, який підозрюється в організації вбивства депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Як писав «Ракурс», наприкінці жовтня цього року під час перестрілки у Харкові загинув Володимир Борох, який був свідком у справі Вороненкова.