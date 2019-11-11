Кадри Зеленського: у Кропивницькому представили голову ОДА, він виходець із силових структур, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n129292-vyhodec-iz-sylovyh-struktur-u-kropyvnyckomu-predstavyly-novogo-golovu-oda.html

Ракурс

Сьогодні у Кропивницькому перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов представив громаді області нового голову ОДА Андрія Балоня.

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Указ про його призначення Володимир Зеленський підписав 8 листопада, а сьогодні Трофімов вручив голові Кіровоградської обласної держадміністрації посвідчення і закликав громаду підтримати Балоня.

У виступі Балонь розповів про пріоритети діяльності: створення нових робочих місць, поліпшення інвестиційної привабливості регіону та підвищення рівня заробітної плати в області.

Балоню 37 років. Він має дві вищі освіти. Закінчив Національний університет внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство», а також Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Фінанси і кредит».

У 2003−2015 роках Балонь працював на різних посадах у структурі Міністерства внутрішніх справ України, а з 2017 до 2019 року був заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації, а також займався підприємницькою діяльністю.

Балонь тривалий час працював слідчим — у Дрогобичі, Самборі, Львові і Полтаві. У Житомирі був заступником керівника управління МВС в області.

Згідно зі свіжою декларацією Балоня на порталі НАЗК, власного житла він не має, а квартира у Дрогобичі (83 кв. м) придбана у 2008 році дружиною Ілоною. Квартира у Києві площею майже 100 кв. м також записана на дружину. Ілоні Балонь також належить частка (33%) рекламної агенції ТОВ «Медіапівдень» у Херсоні. Під час президентських виборів бігборди цієї компанія допомагали в агітації п’ятому президенту України Петру Порошенку.

На початку листопада Зеленський приїжджав до Тернополя, щоб представити нового голову ОДА Ігоря Сопеля. Ще раніше на Волині спалахнув скандал: депутати обласної ради виступили проти призначення нового голови ОДА, який, на їхню думку, не знає специфіки регіону.