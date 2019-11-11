Кадры Зеленского: в Кропивницком представили нового главу ОГА, он выходец из силовых структур, фото — Офис президента

https://racurs.ua/n129292-vyhodec-iz-silovyh-struktur-v-kropivnickom-predstavili-novogo-glavu-oga.html

Ракурс

Сегодня в Кропивницком первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов представил общине области нового председателя ОГА Андрея Балоня.

Loading...

Указ о его назначении Владимир Зеленский подписал 8 ноября, а сегодня Трофимов вручил председателю Кировоградской областной госадминистрации удостоверение и призвал общину поддержать Балоня.

В выступлении Балонь рассказал о приоритетах деятельности: создание новых рабочих мест, улучшение инвестиционной привлекательности региона и повышение уровня заработной платы в области.

Балоню 37 лет. Он имеет два высших образования. Окончил Национальный университет внутренних дел Украины по специальности «Правоведение», а также Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности «Финансы и кредит».

В 2003—2015 годах Балонь работал на различных должностях в структуре Министерства внутренних дел Украины, а с 2017 до 2019 года был заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации, а также занимался предпринимательской деятельностью.

Балонь долгое время работал следователем — в Дрогобыче, Самборе, Львове и Полтаве. В Житомире был заместителем руководителя управления МВД в области.

Согласно свежей декларации Балоня на портале НАПК, собственного жилища он не имеет, а квартира в Дрогобыче (83 кв. м) приобретена в 2008 году женой Илоной. Квартира в Киеве площадью почти 100 кв. м также записана на жену. Илоне Балонь также принадлежит доля (33%) рекламного агентства ООО «Медиаюг» в Херсоне. Во время президентских выборов бигборды этой компания помогали в агитации пятому президенту Украины Петру Порошенко.

В начале ноября Зеленский приезжал в Тернополь, чтобы представить нового председателя ОГА Игоря Сопеля. Еще раньше на Волыни вспыхнул скандал: депутаты областного совета выступили против назначения нового председателя ОГА, который, по их мнению, не знает специфики региона.