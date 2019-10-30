Кадры Зеленского: Волынский облсовет требует не назначать председателем ОГА выходца из Луганщины, фото — ВН

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Волынский областной совет во время внеочередной сессии выразил свое несогласие с решением о назначении Юрия Погуляйко председателем Волынской областной государственной администрации.

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Такое решение избранники общины приняли на внеочередной сессии. Ее срочно созвали 29 октября и быстро провели тот же день. Депутаты были единодушны и приняли обращение к Зеленскому и Офису президента единогласно.

В обращении говорится о несогласии с кадровым решением Кабинета министров о согласовании назначения председателем Волынской ОГА Погуляйко.

Есть достаточно оснований для предостережений о назначении на должность руководителя исполнительной властей чиновника, который не является выходцем из нашего края и, соответственно, не может знать специфики местной проблематики. Назначение на должность главы ОГА чужого для Волыни человека — стратегическая ошибка правительства, — говорится в тексте документа, который принял Волыньсовет.

Отметим, что большинство в Волыньсовете составляют депутаты партии «УКРОП», которые привержены к ныне действующей власти.

В начале недели правительство одобрило кандидатуры нескольких новых губернаторов, которых предложили в Офисе президента. Планировалось, что на Волынь приедет управлять областной государственной администрацией Юрий Погуляйко. Он родился в селе Верхнешевиревка Краснодонского района Луганской области. До недавнего времени был первым заместителем председателя Луганской ОГА.

«Перший» пишет, что Погуляйко «засветился» в скандале 9 октября, когда на одном из блокпостов в Кременной, за 60 км от Золотого произошел конфликт между активистами и представителями правоохранительных органов. Якобы именно он требовал от правоохранителей, чтобы они оказывали давление на людей, которые ехали на акцию «Нет капитуляции!» в Золотое.

Трудовую биографию Погуляйко начал участковым инспектором милиции, оперуполномоченным отделения Государственной службы борьбы с экономической преступностью Краснодонского городского отдела УМВД Украины в Луганской области. Впоследствии работал в налоговой милиции и первым заместителем председателя Луганской облгосадминистрации.

Ранее похожий случай произошел на Закарпатье. Сергей Гайдай, который конфликтовал с бывшим председателем ОГА Геннадием Москалем, претендовал на должность первого заместителя председателя Закарпатской ОГА. Но закарпатские депутаты в коллективном обращении попросили президента не назначать Гайдая на эту должность и «найти человека с более высокими моральными и деловыми качествами». Недавно Гайдай возглавил Луганскую ОГА.