Команда Зеленского: президент назначил девятого за пять лет руководителя прифронтовой Луганщины, фото — Фейсбук С.Гайдая

https://racurs.ua/n128608-zelenskiy-naznachil-devyatogo-za-pyat-let-rukovoditelya-prifrontovoy-luganschiny.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Луганской областной государственной администрации.

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Прифронтовую область возглавил Сергей Гайдай. Об этом говорится в указе № 767/2019 от 25 октября, текст которого появился сегодня на сайте главы государства.

Со 2 марта 2014 года уже девять чиновников возглавляли Луганщину (с учетом статуса и.о.). Гайдай заменит на посту Виталия Комарницкого, который был на этой должности с 5 июля.

Сергей Гайдай родился 6 ноября 1975 года в Северодонецке Луганской области. С 2005 года до 2015 года работал генеральным директором ООО «Дембуд», был помощником депутата Киевсовета и советником главы Обуховской РГА Киевской области.

В 2015 году начал работать в составе команды Геннадия Москаля на Закарпатье, стал депутатом Мукачевского райсовета, а с сентября 2015 года по ноябрь 2018 года работал председателем Мукачевской РГА.

В 2018 году Гайдая уволили, потому что он взял отпуск для работы над магистерской работой. Москаль заявлял, что руководитель Мукачевского района провалил работу, его претензии касались ремонта дорог.

После победы Владимира Зеленского на выборах Гайдай стал советником патронатной службы аппарата Закарпатской ОГА. Он претендовал на более высокую должность, но закарпатские депутаты в коллективном обращении попросили президента не назначать Гайдая первым заместителем председателя ОГА и «найти человека с более высокими моральными и деловыми качествами».

«Ракурс» сообщал, что в октябре внезапно ушел в отставку Михаил Бно-Айриян, председатель Киевской областной государственной администрации. Его назначил Зеленский на эту должность 10 июля.