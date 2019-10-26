Команда Зеленського: президент призначив дев’ятого за пять років керівника прифронтової Луганщини, фото — Фейсбук С.Гайдая

https://racurs.ua/ua/n128608-zelenskyy-pryznachyv-dev-yatogo-za-pyat-rokiv-kerivnyka-pryfrontovoyi-luganschyny.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Луганської обласної державної адміністрації.

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Прифронтову область очолив Сергій Гайдай. Про це йдеться в указі № 767/2019 від 25 жовтня, текст якого з’явився сьогодні на сайті глави держави.

З 2 березня 2014 року уже дев’ятеро чиновників очолювали Луганщину (з урахуванням статусу в. о). Гайдай замінить на посаді Віталія Комарницького, який був на цій посаді з 5 липня.

Сергій Гайдай народився 6 листопада 1975 року у Сєвєродонецьку Луганської області. З 2005 року до 2015 року працював генеральним директором ТОВ «Дембуд», був помічником депутата Київради та радником голови Обухівської РДА Київщини.

У 2015 році почав працювати у складі команди Геннадія Москаля на Закарпатті, став депутатом Мукачівської райради, а з вересня 2015 року до листопада 2018 року працював головою Мукачівської РДА.

У 2018 році Гайдая звільнили, бо він взяв відпустку для роботи над магістерською роботою. Москаль заявляв, що керівник Мукачівщини провалив роботу, його претензії стосувалися ремонту доріг.

Після перемоги Володимира Зеленського на виборах Гайдай став радником патронатної служби апарату Закарпатської ОДА. Він претендував на вищу посаду, але закарпатські депутати у колективному зверненні попросили президента не призначати Гайдая першим заступником голови ОДА і «знайти людину із більш високими моральними та діловими якостями».

«Ракурс» повідомляв, що у жовтні раптово пішов у відставку Михайло Бно-Айріян, голова Київської обласної державної адміністрації. Його призначив Зеленський на цю посаду 10 липня.