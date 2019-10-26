Кисельов підвищуватиме градус російського вина в окупованому Криму, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n128607-ne-propagandou-iedynou-kyselov-pidvyschuvatyme-gradus-rosiyskogo-vyna-v-okupovanomu-krymu.html

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Гендиректор інформагентства «Росія сьогодні», телеведучий-пропагандист Дмитро Кисельов очолив раду «Союзу виноградарів і виноробів Росії».

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На цій посаді він змінив бізнес-омбудсмена Бориса Титова, повідомляють «Ведомости». Це сталося 26 жовтня на всеросійському саміті виноробів, який відбувається в окупованому Криму (Масандра). Рада російських виноробів проголосувала за кандидатуру Кисельова.

Дмитро Костянтинович Кисельов сам винороб, в Коктебелі виробляє шампанське, самі розумієте його можливості на телебаченні, — пояснив відставку Титов, який очолював раду Союзу виноградарів і виноробів РФ понад дев’ять років.

Кисельов, коментуючи своє призначення, пригадав російського князя Іллю Голіцина і хоче запропонувати виробляти так зване «чисте вино».

Скандальний телеведучий, який любить погрожувати всьому світу ядерною зброєю, інвестує у виноробство в окупованому Криму. Із 2015 року він володіє спільно із партнерами 5 га виноградників і виноробнею.

65-річний Кисельов, який колись працював на телеканалах олігарха Віктора Пінчука, є персоною нон-грата в Україні. Він часто звинувачується у пропаганді. Негативну реакцію викликає, зокрема, його позиція щодо України (Євромайдан, анексія Криму, війна на Донбасі), а також пропаганда гомофобії.

Нагадаємо, восени 2018 року в окупованому Криму редактора однієї з газет змусили викупити весь тираж через статтю про будинок Кисельова.