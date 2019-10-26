Киселев будет повышать градус российского вина в оккупированном Крыму, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/n128607-ne-propagandoy-edinoy-kiselev-budet-povyshat-gradus-rossiyskogo-vina-v-okkupirovannom-krymu.html

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Гендиректор информагентства «Россия сегодня», телеведущий-пропагандист Дмитрий Киселев возглавил совет «Союза виноградарей и виноделов России».

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На этом посту он сменил бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сообщают «Ведомости». Это произошло 26 октября на всероссийском саммите виноделов, который проходит в оккупированном Крыму (Массандра). Совет российских виноделов проголосовал за кандидатуру Киселева.

Дмитрий Константинович Киселев сам винодел, в Коктебеле производит шампанское, сами понимаете его возможности на телевидении, — объяснил отставку Титов, который возглавлял совет Союза виноградарей и виноделов РФ более девяти лет.

Киселев, комментируя свое назначение, вспомнил князя Илью Голицына и хочет предложить производить так называемое «чистое вино».

Скандальный телеведущий, который любит угрожать всему миру ядерным оружием, инвестирует в виноделие в оккупированном Крыму. С 2015 году он владеет совместно с партнерами 5 га виноградников и винодельней.

65-летний Киселев, некогда работавший на телеканалах олигарха Виктора Пинчука, является персоной нон-грата в Украине. Он часто обвиняется в пропаганде. Негативную реакцию вызывает, в частности, его позиция относительно Украины (Евромайдан, аннексия Крыма, война на Донбассе), а также пропаганда гомофобии.

Напомним, осенью 2018 года в оккупированном Крыму редактора одной из газет заставили выкупить весь тираж из-за статьи о доме Киселева.