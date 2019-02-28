Племянника пропагандиста Киселева посадили в Германии за подготовку к участию в войне на Донбассе (ФОТО)

Племянника пропагандиста Киселева посадили в Германии. Фото: KP.UA

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Племянника российского пропагандиста Дмитрия Киселева приговорили в Германии к двум годам и трем месяцам заключения за подготовку к участию в боевых действиях на востоке Украины. Решение сегодня вынес суд в Мюнхене. Сергея Киселева обвинили в подготовке тяжкого преступления, которое угрожало государственной безопасности, а также в нарушении закона о хранении оружия.

Производство в отношении Киселева начали после интервью его дяди весной 2016 года, в котором телеведущий хвастался тем, что его племянник воевал в районе Горловки на стороне террористов. Об этом сообщает издание RTVI.

Расследование власти Германии начали в конце 2017 года, а уже весной 2018-го был выдан европейский ордер на арест Сергея Киселева. Его задержали на территории Болгарии и затем передали немецким следователям.

По данным баварской прокуратуры, Киселев в августе 2014 года проходил боевую подготовку под Санкт-Петербургом. В лагере его обучали стрельбе из огнестрельного оружия для участия в боевых действиях на Донбассе.

Согласно выдвинутым обвинениям, племяннику российского пропагандиста грозило заключение сроком до 10 лет, но защита настаивала на сроке в 2 года. Несмотря на данные следствия, Киселев утверждал, что просто ждал отправки на восток Украины и никакую подготовку не проходил.

Суд посчитал, что обвинение не доказало факт прохождения Киселевым боевой подготовки, а также, что у обвиняемого нет судимостей. В связи с этим ему вынесли приговор — 2 года и 3 месяца заключения.

Как ранее сообщал «Ракурс», журналисты проанализировали активность Киселева в соцсетях и установили, что он, вероятно, был на Донбассе в 2014 году.