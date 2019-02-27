Племянника пропагандиста Киселева в Германии судят за причастность к российской агрессии на Донбассе (ФОТО)

Сергей Киселев (справа), фото: RTVI

https://racurs.ua/n118716-plemyannika-propagandista-kiseleva-sudyat-za-prichastnost-k-rossiyskoy-agressii-na-donbasse-foto.html

Racurs.ua

В Высшем земельном суде Мюнхена начался судебный процесс над 48-летним племянником известного прокремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева — Сергеем Киселевым, которого обвиняют в подготовке к участию в боевых действиях на востоке Украины.

Само участие Киселева в боевых действиях не рассматривается, немецкие правоохранители обвиняют его в подготовке преступления, которое угрожало государственной безопасности, а также в нарушении законодательства по контролю над оборотом оружия. Об этом сообщает издание RTVI.

По мнению следствия, Киселев в августе 2014 года проходил военную подготовку в лагере в Санкт-Петербурге, планируя принять участие в российской агрессии против Украины на стороне террористов так называемой ДНР. Считается, что тогда он имел автомат и пистолет, которые во время учебы хранил при себе.

Кроме того, на своих страницах в соцсетях Киселев публиковал фотографии мужчин в военной форме и с символикой донецких террористов.

В 2016 году в интервью «Радио Свобода» Дмитрий Киселев заявлял, что его племянник несколько месяцев — «с сентября по декабрь» — воевал на Донбассе и даже был награжден «какой-то медалью».

Анализируя активность Киселева в соцсетях, журналисты установили, что, вероятно, Киселев был на Донбассе именно в 2014 году.

Расследование в отношении Сергея Киселева началось в конце 2017 года. В 2018 году его задержали в Болгарии и депортировали в Германию, где арестовали.

Вероятно, Киселев проживал в Германии с 1996 года.

Напомним, осенью прошлого года в оккупированном Крыму редактора одной из газет заставили выкупить весь тираж из-за статьи о доме Киселева.