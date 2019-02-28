Плохому танцору законы мешают: Луценко объяснил Раде, почему Генпрокуратура медленно расследует нападения на активистов (ВИДЕО)

Луценко в Раде, фото — fdlx.com

https://racurs.ua/n118753-plohomu-tancoru-zakony-meshaut-lucenko-obyasnil-rade-pochemu-genprokuratura-medlenno-rassleduet.html

Racurs.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал причины, которые мешают следствию быстрее расследовать убийство Екатерины Гандзюк и нападения на общественных активистов.

Это произошло во время рассмотрения в Раде проекта постановления о предварительном отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений относительно нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

Луценко обратил внимание на несколько проблем, с которыми сталкивается следствие. Во-первых, в соответствии с решением Рады, которое депутаты приняли в 2018 году, даже в деле об убийстве для получения разрешения на проведение экспертизы необходимо иметь решение суда.

«Следователи стоят неделями в очередях в судах», — сказал Луценко.

Кроме того, подозреваемого, в отношении которого следователи имеют очевидные доказательства вины, правоохранители не имеют права задержать, а только пригласить в суд, если его не задержали непосредственно после совершения преступления.

Третья проблема заключается в существующей процедуре объявления в международный розыск.

«Мы внесли законопроект в Раду, который касается заочного осуждения и регулирует проблему с Интерполом. Украинское понятие о приводе в суд для избрания меры пресечения не является достаточным для Интерпола. Поэтому даже преступники, которые подозреваются нами в совершении тяжких преступлений, в мире в розыск не объявляются», — сообщил с трибуны Рады генпрокурор.

Луценко обратился к народным депутатам с просьбой законодательно урегулировать эти проблемы.

Напомним, что сегодня Рада продлила работу ВСК по убийству Гандзюк и нападениям на активистов на три месяца. Кроме того, депутаты решили заслушать в течение двух недель промежуточный отчет комиссии, а также осуществили изменения в персональном составе ВСК.