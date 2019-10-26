Перевод часов-2019: сегодня ночью в Украине отменяется летнее время, фото — DW

https://racurs.ua/n128606-perevod-chasov-2019-segodnya-nochu-v-ukraine-otmenyaetsya-letnee-vremya.html

Ракурс

В ночь с субботы 26 октября на воскресенье в Украине отменяется действие летнего времени и вводится зимнее. В воскресенье, 27 октября, в 04.00 стрелки часов следует перевести на час назад. Таким образом, украинцы смогут отдохнуть в уикенд на час больше.

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Летнее время — местное время, которое устанавливается на определенной территории в летний период года. Обычно оно больше на час от стандартного времени, которое иногда некорректно называют «зимним».

В Украине исчисления времени корректирует правительственное постановление № 509 от 13 мая 1996 года. Время второго часового пояса (киевское время) устанавливается с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта на один час вперед и в последнее воскресенье октября на час назад.

Целью изменения времени является более эффективное использование дневного света. Сроки действия летнего времени вводятся в соответствии с рекомендациями Европейской экономической комиссии ООН для гармонизации отсчета времени на территории всей Европы и близлежащих стран.

Согласно исследованиям, после перехода на летнее время или с летнего времени организм человека привыкает к новому времени в течение двух недель.

ЕС хочет уже в 2021 году прекратить перевод часов, но сегодня DW сообщила, что Европейский Союз может отложить это решение, поддержанное Европарламентом, поскольку многие государства еще не определились с позицией в этом вопросе.

Представительница правительства Финляндии — страны, председательствующей в ЕС, заявила, что Совет ЕС пока не выработал позицию по этому вопросу. Неизвестно, будет ли эта тема на повестке дня следующей встречи министров транспорта стран ЕС, которая должна состояться в декабре. Отдельные страны опасаются, что ЕС превратится в «лоскутное одеяло» из разных часовых поясов.

Еврокомиссия в 2018 году после проведенного онлайн-голосования рекомендовала отменить переход на летнее и зимнее время уже весной 2019 года. При этом каждое государство-член сам должна был определить, по какому времени жить — летнему или зимнему. В марте Европарламент проголосовал за отмену перевода часов с 2021 года. Однако это решение еще должно одобрить большинство стран-членов ЕС.