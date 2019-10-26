Переведення годинника-2019: сьогодні вночі в Україні скасовується літній час, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n128606-perevedennya-godynnyka-2019-sogodni-vnochi-v-ukrayini-skasovuietsya-litniy-chas.html

Ракурс

У ніч з суботи 26 жовтня на неділю в Україні скасовується дія літнього часу і запроваджується зимовий. У неділю, 27 жовтня, о 04.00 стрілки годинника слід перевести на годину назад. Таким чином, українці матимуть можливість відпочити у вікенд на годину більше.

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Літній час — місцевий час, який встановлюється на певній території на літній період року. Зазвичай є більшим на годину від стандартного часу, який іноді некоректно називають «зимовим».

В Україні обчислення часу коригує урядова постанова № 509 від 13 травня 1996 року. Час другого часового поясу (київський час) встановлюється із переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня на одну годину вперед і в останню неділю жовтня на годину назад.

Зміна часу має на меті спричинити ефективніше використання денного світла. Терміни дії літнього часу вводяться відповідно до рекомендацій Європейської економічної комісії ООН для гармонізації відліку часу на території всієї Європи і довколишніх країн.

Згідно з дослідженнями, після переходу на літній час або з літнього часу організм людини звикає до нового часу протягом двох тижнів.

ЄС мав на меті у 2021 році припинити переведення годинників, але сьогодні DW повідомила, що Європейський Союз може відкласти це рішення, підтримане Європарламентом, оскільки багато держав ще не визначилися з позицією в цьому питанні.

Представниця уряду Фінляндії, країни, що зараз головує в ЄС, Рада ЄС поки не виробила позиції з цього питання. Невідомо, чи буде ця тема на порядку денному наступної зустрічі міністрів транспорту країн ЄС, яка має відбутися у грудні.

Окремі країни побоюються, що ЄС перетвориться на «клаптикову ковдру» із різних часових поясів.

Єврокомісія в 2018 році після проведеного онлайн-голосування рекомендувала скасувати перехід на літній та зимовий час вже весною 2019 року. При цьому кожна держава-член ЄС сама мала визначити, за яким часом їй жити — літнім чи зимовим. У березні Європарламент проголосував за скасування переведення годинників з 2021 року. Однак це рішення ще мають схвалити більшістю країни-члени ЄС.