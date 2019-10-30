Кадри Зеленського: Волиньрада вимагає не призначати головою ОДА вихідця з Луганщини, фото — ВН

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Волинська обласна рада під час позачергової сесії висловила свою незгоду із рішенням про призначення Юрія Погуляйка головою Волинської обласної державної адміністрації.

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Таке рішення обранці громади прийняли на позачерговій сесії. Її терміново скликали 29 жовтня і швидко провели того ж дня. Депутати були одностайні й ухвалили звернення до Зеленського та Офісу президента.

У зверненні йдеться про незгоду з кадровим рішенням Кабінету міністрів про погодження призначення головою Волинської ОДА Погуляйка.

Маємо достатньо підстав для застережень щодо призначення на посаду керівника виконавчої влади чиновника, який не є вихідцем з нашого краю і, відповідно, не може знати специфіки місцевої проблематики. Призначення на посаду голови ОДА чужої для Волині людини — стратегічна помилка уряду, — йдеться у тексті документу, який ухвалила Волиньрада.

Відзначимо, що більшість у Волиньраді складають депутати партії «УКРОП», які прихильні до нині чинної влади.

На початку тижня уряд схвалив кандидатури кількох нових голів ОДА, які пропонували в Офісі президента. Планувалося, що на Волинь приїде керувати обласною державної адміністрацією Юрій Погуляйко. Він народився у селі Верхнєшевирьовка Краснодонського району Луганської області. Донедавна був першим заступником голови Луганської ОДА.

«Перший» пише, що Погуляйко «засвітився» у скандалі 9 жовтня, коли на одному з блокпостів у Кремінному, за 60 км від Золотого, стався конфлікт між активістами і представниками правоохоронних органів. Нібито саме він вимагав від правоохоронців, щоби вони чинили тиск на людей, які їхали на цю акцію «Ні капітуляції!» в Золоте.

Трудову біографію почав дільничним інспектором міліції, оперуповноваженим відділення Державної служби боротьби з економічної злочинністю Краснодонського міського відділу УМВС України в Луганській області. Згодом працював у податковій міліції іі першим заступником голови Луганської облдержадміністрації.

Раніше подібний випадок стався на Закарпатті. Сергій Гайдай, який мав конфлікт із колишнім головою ОДА Геннадієм Москалем, претендував на посаду першого заступника голови Закарпатської ОДА. Але закарпатські депутати у колективному зверненні попросили президента не призначати Гайдая на цю посаду і «знайти людину із більш високими моральними та діловими якостями». Нещодавно Гайдай очолив Луганську ОДА.