В Одессе в здании полиции обвалился потолок, пострадали два человека. Фото: tvoemisto.tv

https://racurs.ua/n129291-v-odesse-v-zdanii-policii-obvalilsya-potolok-postradali-dva-cheloveka-foto.html

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Обвал потолка в здании полиции Одесской области на улице Еврейской произошел сегодня. В результате большая часть помещения обесточена.

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Пострадали два сотрудника уголовного розыска, которые в момент обвала спускались по лестнице, их госпитализировали, сообщает местное издание «Думская».

У одного из потерпевших диагностировали ссадины, сотрясение мозга и закрытый перелом обеих ног. Информация о травмах второго пострадавшего уточняется.

Сейчас на месте работают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Предположительная причина обвала — отсутствие капитального ремонта в течение последних 15 лет.

Напомним, в конце августа в Дрогобыче Львовской области из-за разрушения несущей стены подвала обвалилась часть жилого дома. В октябре эксперты назвали две возможные причины обрушения: разрушение кирпичной кладки из-за низкого качества строительных материалов и отсутствие должной гидроизоляции бетонного пола.