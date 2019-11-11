Продажа земли: обнародованы итоги нового соцопроса, фото — Цензор

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Ракурс

Отношение граждан к введению рынка земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения выяснили во время очередного социологического опроса в Украине.

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Согласно данным опроса Центра Разумкова, большинство граждан Украины считает, что введение рынка земли и отмену моратория необходимо выносить на всенародный референдум (67,7% респондентов). Против такого утверждения высказались 20,5%.

Три четверти опрошенных (77,6%) пришли бы на «земельный» референдум, если бы он проходил в ближайшее воскресенье, а 63,4% опрошенных провалили бы вопрос введения свободного оборота земли и проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу.

Только четверть опрошенных, которые пришли бы на референдум (23,2%), проголосовали бы за введение рынка земли.

Отношение к этому вопросу почти однозначно в городах и сельской местности. Продление моратория поддерживает 60,9% городских и 68,9% сельских жителей. А продажу земли сельскохозяйственного назначения поддерживают 20,6% городских и 18,9% сельских жителей.

Исследование провела социологическая служба Центра Разумкова с 1 по 7 ноября. Опросили 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий.

На этой неделе законопроект об обороте земель могут вынести в сессионный зал Рады. По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал о земельной реформе.