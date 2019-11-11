Чиновники Минобороны осуществили коррупционную схему на 170 млн грн. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n129289-chinovniki-minoborony-osuschestvili-korrupcionnuu-shemu-na-170-mln-grn-voennaya-prokuratura.html

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Министерство обороны Украины в 2017 году закупило для нужд украинских военных средства связи иностранного производства, но при заключении контракта не предусмотрело условия по получению государством соответствующих компенсаций на сумму, превышающую 173 млн грн.

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Указанные действия чиновников ведомства являются нарушением Закона Украины «О государственном оборонном заказе» и порядка заключения компенсационных договоров, информирует Главная военная прокуратура.

Там подчеркнули, что чиновники Минобороны действовали вопреки интересам страны и, вероятно, с целью получения неправомерной выгоды одним из спецэкспортеров.

В связи с этим зарегистрировано уголовное производство согласно ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Расследованием займется Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Напомним, недавно Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны по делу о закупке бронежилетов, 70% которых простреливались.