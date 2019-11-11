Чиновники Міноборони втілили корупційну схему на 170 млн грн. Фото: Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n129289-chynovnyky-minoborony-vtilyly-korupciynu-shemu-na-170-mln-grn-viyskova-prokuratura.html

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Міністерство оборони України у 2017 році закупило для потреб українських військових засоби зв’язку іноземного виробництва, але під час підписання контракту не передбачило умови для одержання державою відповідних компенсацій на суму, що перевищує 173 млн грн.

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Вказані дії чиновників відомства є порушенням Закону України «Про державне оборонне замовлення» та порядку укладення компенсаційних договорів, інформує Головна військова прокуратура.

Там наголосили, що чиновники Міноборони діяли всупереч інтересам країни і, ймовірно, з метою одержання неправомірної вигоди одним зі спецекспортерів.

У зв’язку з цим зареєстровано кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Розслідуванням займеться Національне антикорупційне бюро України.

Нагадаємо, недавно Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п’ятьом топ-чиновникам Міноборони у справі про закупівлю бронежилетів, 70% яких прострілювалися.