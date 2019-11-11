Сивохо рассказал, с чего начнет реинтеграцию Донбасса, фото - Донбасс SOS

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Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо рассказал, каким шагам уделит исключительное внимание в вопросе реинтеграции Донбасса. Он считает, что прежде всего надо упростить пересечение линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, так как большинство людей, которые пересекают КПВВ, — это пожилые люди.

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40 тыс. наших граждан ежедневно пересекают КПВВ на Донбассе! 5,5 лет это была зона максимального дискомфорта. Необходимо было еще вчера начать гуманизацию режима прохождения КПВВ. Старики, дети — им сложнее других. Сейчас начинается движение в русле улучшения условий пересечения, — написал Сивохо в Фейсбук.

Сегодня в Киеве он провел и пресс-конференцию, на которой рассказал о результатах своих визитов на Донбасс.

КПВВ — это такая граница между мирами. Я хотел бы, чтобы КПВВ не стало вообще. Это моя мечта — чтобы страна вновь была единой и чтобы ничего не мешало нам перемещаться по территории, — заявил Сивохо.

Он сетует, что пересечение КПВВ предусматривает выполнение многочисленных процедур, в частности, особого режима пропуска, подтверждения личности, соблюдения необходимого перечня предметов, разрешенных для перевозки.

Это давит на человека. Неужели миру и безопасности может навредить желание провезти мед, орехи, например, побаловать ребенка новой игрушкой? — считает Сивохо.

По его мнению в борьбе за возвращение территорий не надо забывать о потере людей, поскольку строгая регламентация проезда через линию разграничения «закручивает гайки» в процедурах. По словам Сивохо, пенсионеры составляют примерно 60% всех лиц, которые проходят через КПВВ, а в 2018 году 50 человек умерли во время прохождения процедуры, 34 — в первой половине 2019 года.

Считаю, что, чем лучше мы будем относиться к людям, которые пересекают КПВВ, и создадим для них лучшие условия, тем выше мы поднимем реноме своей страны. Думаю, что это один из самых главных вопросов, — заявил Сивохо.

Правительство на 28 ноября перенесло введение новых правил пересечения контрольно пропускных пунктов въезда-выезда, расположенных на админграницах с временно оккупированными территориями. Ранее постановление правительства «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещении товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезде лиц, перемещении товаров из таких территорий» от 17 июля этого года предусматривала, что новый порядок пересечения КППВ заработает с 29 октября.