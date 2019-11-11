Термоядерный взрыв. Фото: clarksvilleonline.com

https://racurs.ua/n129285-rekordnyy-termoyadernyy-vzryv-zafiksirovali-astronomy-video.html

Ракурс

Термоядерный взрыв, повлекший за собой уникальный всплеск рентгеновского излучения, произошел на расстоянии 11 тыс. световых лет от Земли. Это явление было зафиксировано с помощью телескопа INTER на Международной космической станции.

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Причиной взрыва стал космический объект под названием SAX J1808.4−3658, находящийся в созвездии Стрельца, сообщает Clarksville online.

По мнению ученых, такое явление происходит, когда нейтронная звезда поглощает находящееся поблизости вещество или крупный объект. Продолжительность явления составила всего 10 секунд, но за это время было высвобождено такое количество энергии, которое Солнце излучает за 10 дней.

Помимо характерных для подобного взрыва рентгеновских лучей, астрономы зафиксировали необъяснимые процессы. Ученые склонны полагать, что неизвестные явления связаны с огромной скоростью вращения пульсара (космический источник электромагнитного излучения, регистрируемого на Земле в виде импульсов), которая составляет 401 оборот в секунду.

Как писал «Ракурс», загадочные повторяющиеся сигналы из глубокого космоса поймал новый канадский радиотелескоп.