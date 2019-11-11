Сбой в «ПриватБанке» привел к замедлению работы банкоматов, терминалов и приложения, фото — "Обозреватель"

https://racurs.ua/n129287-sboy-v-privatbanke-privel-k-zamedleniu-raboty-bankomatov-terminalov-i-prilojeniya.html

Ракурс

В понедельник, 11 ноября, произошел сбой в работе одного из крупнейших украинских банков — государственного «ПриватБанка». Банкоматы, терминалы самообслуживания и интернет-приложение работали замедленно или отказывались выполнять операции.

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По состоянию на 15.30 в некоторых регионах доступ к системе «Приват24» разрешен, но выполнять операции в ней невозможно. Со значительной задержкой в ​​несколько минут работают и терминалы на кассах. В банке «Громадському» рассказали, что причиной затруднений являются проблемы в работе процессингового центра учреждения, а сообщить о сроке устранения проблем пока невозможно.

Одной из вероятных причин проблем банка является день распродажи всемирно известной компании Аliexpress — 11 ноября. Мол, в связи с этим в первой половине дня банк обслуживал до 70 тыс. платежей в час. Это значительно превышало обычные объемы работы, поэтому сформировалась очередь.

Отметим, что на сайте «ПриватБанка» официальной информации о проблемах не обнародовали.

Напомним, что ограничения на покупку иностранной валюты сняты в Украине с 5 ноября. НБУ разрешил покупать иностранную валюту и банковские металлы на любую сумму, хотя ранее были установлены ограничения на 150 тыс. грн в день.