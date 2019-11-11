Збій у «ПриватБанку» призвів до уповільнення роботи банкоматів, терміналів та додатку, фото — "Обозреватель"

https://racurs.ua/ua/n129287-zbiy-u-pryvatbanku-pryzviv-do-upovilnennya-roboty-bankomativ-terminaliv-ta-dodatku.html

Ракурс

У понеділок, 11 листопада, стався збій у роботі одного з найбільших українських банків — державного «ПриватБанку». Банкомати, термінали самообслуговування та інтернет-додаток працювали уповільнено або ж відмовлялися виконувати операції.

Loading...

Станом на 15.30 у деяких регіонах доступ до системи «Приват24» дозволено, але виконувати операції в ній неможливо. Із значною затримкою у кілька хвилин працюють й термінали на касах. У банку «Громадському» розповіли, що причиною утруднень є проблеми у роботі процесингового центру установи, а повідомити про термін усунення негараздів наразі неможливо.

Однією із ймовірних причин проблем в банку є день розпродажу всесвітньовідомої компанії Аliexpress — 11 листопада. Мовляв, у зв’язку з цим у першій половині дня банк обслуговував до 70 тис. платежів за годину. Це значно перевищувало звичні обсяги роботи, відтак сформувалася черга.

Відзначимо, що на сайті «ПриватБанку» офіційної інформації про проблеми не оприлюднили.

Нагадаємо, що обмеження на покупку іноземної валюти знято в Україні з 5 листопада. НБУ дозволив купувати іноземну валюту та банківські метали на будь-яку суму, хоча раніше було встановлено обмеження на 150 тис. грн в день.