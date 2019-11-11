Разведение сил в Петровском завершилось — штаб ООС. Фото: REUTERS

https://racurs.ua/n129286-razvedenie-sil-v-petrovskom-zavershilos-shtab-oos.html

Ракурс

Разведение войск на территории сел Петровское и Богдановка Донецкой области завершено. Финальная фаза зеркального отступления сил и средств Вооруженных сил Украины и оккупационных войск состоялась сегодня в 12.00.

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Разведение сил на указанном участке длилось трое суток. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление начальника пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрея Агеева.

Теперь соответствующую информацию должны подтвердили Министерство иностранных дел Украины и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Проверку территории будут осуществлять с помощью квадрокоптера.

Агеев также отметил, что после верификации данных о полном разведения войск в районе Петровского начнется разминирование территории, к которому будут привлечены специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как ранее сообщал «Ракурс», разведение сил и средств ВСУ и оккупационных войск близ Петровского могло быть завершено еще 8 ноября, но его сорвали боевики, обстреливающие украинские позиции. А процедура разведения войск может начинаться только при условии полного прекращения огня и соблюдения режима тишины в течение по меньшей мере семи дней