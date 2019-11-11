ГБР проводит обыски в Госрезерве. Фото: politarena.com.ua

https://racurs.ua/n129284-sotrudniki-gbr-obyskivaut-ofis-gosrezerva.html

Ракурс

Государственное бюро расследований 11 ноября проводит обыски в Государственном агентстве резерва Украины.

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Причина визита правоохранителей — обнаруженная просроченная продукция на складах. Следственные действия санкционированы судом, ГБР имеет временный доступ к документам. Об этом сегодня сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

Предварительно установлено, что из-за действий должностных лиц агентства на складах накопились продукты с просроченным сроком хранения. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет около 60,5 млн грн.

По информации Варченко, следователи ГБР и прокуроры Генеральной прокуратуры осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Виновникам предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, 30 октября на Николаевской таможне Служба безопасности Украины проводила обыски. Следственные действия связаны с уголовным производством по факту масштабных злоупотреблений, которые произошли в период с 2018 года по 2019 год руководство таможни совместно с начальниками таможенных постов регулярно нарушали антидемпинговое законодательство в интересах коммерческих структур.