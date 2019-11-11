ДБР проводить обшуки у Держрезерві. Фото: politarena.com.ua

https://racurs.ua/ua/n129284-derjburo-z-rozsliduvan-obshukuie-ofis-derjrezervu.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань 11 листопада проводить обшуки в Державному агентстві резерву України.

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Причина візиту правоохоронців — виявлена прострочена продукція на складах. Слідчі дії вже санкціоновані судом, ДБР мають тимчасовий доступ до документів. Про це сьогодні повідомила заступник директора ДБР Ольга Варченко на власній сторінці у Facebook.

Попередньо встановлено, що через дії посадовців агентства на складах накопичились продукти із простроченим терміном зберігання. За попередньою оцінкою, сума збитків становить близько 60,5 млн грн.

За інформацією Варченко, слідчі ДБР та прокурори Генеральної прокуратури здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Винуватцям передбачається покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Нагадаємо, 30 жовтня на Миколаївській митниці Служба безпека України проводила обшуки. Слідчі дії пов’язані з кримінальним провадженням за фактом масштабних зловживань, які відбулися в період з 2018 року по 2019 рік керівництво митниці спільно з начальниками митних постів регулярно порушували антидемпінгове законодавство в інтересах комерційних структур.