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Олена Зеленська з'явилася на обкладинці грудневого Vogue в Україні. Фото: viva.ua

Олена Зеленська з’явилася на обкладинці грудневого Vogue в Україні (ФОТО, ВІДЕО)

11 лис 2019, 14:48
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Олена Зеленська, перша леді України, з’явилася на обкладинці грудневого номера українського Vogue. Читачам модного видання вона розповість про своє життя, обов’язки і можливості в новому статусі.

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Дружина президента зазначила в інтерв’ю журналу, що вважає моду «інструментом культурної дипломатії».

Олена Зеленська з'явилася на обкладинці грудневого Vogue в Україні. Фото: Vogue

Олена Зеленська з'явилася на обкладинці грудневого Vogue в Україні. Фото: Vogue

Олена Зеленська з'явилася на обкладинці грудневого Vogue в Україні. Фото: Vogue

Для зйомки з Зеленською журнал залучив голландського фотографа Пола Беллаарта. Він створив серію фото, три з яких обрали для обкладинки грудневого номера Vogue. На одній із фотографії Зеленська зображена в строгому образі дружини глави держави, а на ще одній — в оточенні родини.

Грудневий номер із Зеленською на обкладинці має вийди через тиждень.

Нагадаємо, що у вересні Зеленська побувала на щорічному обіді перших леді у США. На заході дружина президента України продемонструвала кілька луків, один із яких — блакитний костюм.


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