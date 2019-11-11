За рубками в лісі можна слідкувати он-лайн. Фото: regnum.ru

https://racurs.ua/ua/n129282-lis-u-smartfoni-do-pilotnogo-proektu-pidkluchyly-shist-oblastey.html

Ракурс

Кабінет міністрів України запускає проект «Ліс у смартфоні», станом на 11 листопада до пілотного проекту e-реєстру заготівлі деревини та онлайн-карти рубок підключали шість областей.

Loading...

У реєстрі оприлюднена інформація про 30,6 тис. виданих дозвільних квитків на заготівлі деревини. Наразі проект «Ліс у смартфоні» працює у Чернігівській, Полтавській, Рівненській, Київській, Волинській та Тернопільській областях. Про це повідомляється прес-служба уряду.

Щоб ознайомитися з переліком лісорубних квитків на заготівлю деревини або перевірити на карті законність здійснення рубок потрібно зайти на сайт за посиланням. На веб-сторінці можна обрати необхідну область, лісгосп, лісництво, квартал та виділ, систему і тип рубок, їхній статус та період проведення.

У тому разі, якщо ви побачили в лісі рубку дерев, то необхідно зайти зі смартфону, у якому повинна бути увімкнена геолокація, за вищевказаним посиланням та обрати опцію «Карта». Тоді на онлайн-карті автоматично визначиться геопозиція користувача у лісі. Натиснувши на відповідний номер виділу можна побачити інформацію про рубку, а також переглянути відповідний лісорубний квиток.

Якщо ж побачите, що на карті лісорубного квитка немає, а рубка у лісі відбувається, то варто викликати поліцію за номером 102, або повідомити про рубку, яка не відображена на карті лісництво чи лісгосп, на території якого відбуваються незаконні дії.

У майбутньому урядовці хочуть запустити реєстр лісових квитків на промисловий збір ягід, грибів, меду, лікувальних трав. Наразі він перебуває на фінальній стадії розробки.

Головне завдання — зробити на сайті більш доступною та інформативною функцію перегляду лісорубних квитків усіх лісогосподарських підприємств, які входять до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, — зазначили в Кабміні.

Нагадаємо, 30 жовтня Верховна Рада схвалила в другому читанні проект закону № 0873 «Про внесення змін до деяких законів України (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону)».