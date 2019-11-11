За рубками в лесу можно следить он-лайн. Фото: regnum.ru

https://racurs.ua/n129282-les-v-smartfone-k-pilotnomu-proektu-podkluchili-shest-oblastey.html

Ракурс

Кабинет министров Украины запускает проект «Лес в смартфоне», по состоянию на 11 ноября к пилотному проекту e-реестра заготовки древесины и онлайн-карты рубок подключили шесть областей.

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В реестре обнародована информация о 30,6 тыс. выданных разрешительных билетов на заготовки древесины. Сейчас проект «Лес в смартфоне» работает в Черниговской, Полтавской, Ровенской, Киевской, Волынской и Тернопольской областях. Об этом сообщается пресс-служба правительства.

Чтобы ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок нужно зайти на сайт по ссылке. На веб-странице можно выбрать необходимую область, лесхоз, лесничество, квартал и выдел, систему и тип рубок, их статус и период проведения.

В том случае, если вы увидели в лесу рубку деревьев, то необходимо зайти со смартфона, в котором должна быть включена геолокация, по вышеуказанной ссылке и выбрать опцию «Карта». Тогда на онлайн-карте автоматически определится геопозиция пользователя в лесу. Нажав на соответствующий номер выдела можно увидеть информацию о рубке, а также просмотреть соответствующий лесорубный билет.

Если же увидите, что на карте лесорубочного билета нет, а рубка в лесу происходит, то стоит вызвать полицию по номеру 102, или сообщить о рубке, которая не отражена на карте в лесничество или лесхоз, на территории которого происходят незаконные действия.

В будущем чиновники хотят запустить реестр лесных билетов на промышленный сбор ягод, грибов, меда, лечебных трав. Сейчас он находится на финальной стадии разработки.

Главная задача — сделать на сайт более доступной и информативной функцию просмотра лесорубных билетов всех лесохозяйственных предприятий, которые входят в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов, — отметили в Кабмине.

Напомним, 30 октября Верховная Рада одобрила во втором чтении проект закона № 0873 «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно введения запрета на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)».