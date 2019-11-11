На Львовщине школьный автобус столкнулся с легковушкой: 10 детей в больнице. Фото: Гал-Инфо

https://racurs.ua/n129281-na-lvovschine-shkolnyy-avtobus-stolknulsya-s-legkovushkoy-10-detey-v-bolnice-foto.html

Ракурс

Школьный автобус, перевозивший детей, столкнулся с легковым автомобилем в районе села Подберезцы Пустомытовского района Львовской области. ДТП произошло сегодня около 8.30 на трассе Львов — Тернополь.

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В результате пострадал 6-летний пассажир легкового автомобиля Opel и девять пассажиров школьного автобуса в возрасте 7−14 лет. Все они находятся в больнице. Эта информация размещена на сайте облуправления Национальной полиции.

Отмечается, что легковым автомобилем Opel управлял 25-летний житель одного из сел Пустомытовского района, а школьным автобусом — 59-летний местный житель.

Полицейские изучают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее «Ракурс» сообщал о ДТП в Киеве, в котором погибли два медработника и пострадал ребенок. Авария произошла 13 октября на перекрестке улиц Ватутина и Перова. Столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль Peugeot. В результате водитель скорой помощи скончался на месте, фельдшер — по дороге в больницу. Ребенок отделался легкими травмами.