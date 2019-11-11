Сторонники Филарета штурмовали суд в Киеве. Фото: LB.ua

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Ракурс

Крестный ход сторонников Украинской православной церкви Киевского патриархата против ликвидации их церкви проходит 11 ноября.

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Верующие попытались войти в здание Шестого апелляционного административного суда, где слушается иск о ликвидации церкви. Представителей УПЦ КП в суд не пустили. Об этом сегодня сообщает LB.ua.

Верующие на этом не остановились и с криками «Мы требуем правосудия» они разбили стекло входной двери, пытаясь попасть на заседание. Между сторонниками Филарета и бойцами Национальной гвардии произошла стычка, военнослужащие применили слезоточивый газ.

Участники судебного заседания забаррикадировались изнутри стульями.

Напомним, 4 сентября Окружной административный суд Киева приостановил ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата. Фемида запретила председателю ликвидационной комиссии митрополиту Черкасскому Православной церкви Украины Иоанну совершать любые действия с имуществом Киевской патриархии УПЦ КП. Запрещено и ликвидировать Религиозную организацию Киевская патриархия УПЦ Киевского патриархата.