Прихильники Філарета штурмували суд у Києві. Фото: LB.ua

https://racurs.ua/ua/n129280-sud-u-kyievi-shturmuvaly-viryany-upc-kyyivskogo-patriarhatu-foto-video.html

Ракурс

Хресний хід прихильників Української православної церкви Київського патріархату проти ліквідації їх церкви відбувається 11 листопада.

Loading...

Віряни спробували увійти в будівлю Шостого апеляційного адміністративного суду, де слухається позов про ліквідацію церкви. Представників УПЦ КП до суду не пустили. Про це сьогодні повідомляє LB.ua.

Віряни на цьому не зупинилися і з криками «Ми вимагаємо правосуддя» вони розбили скло вхідних дверей, намагаючись потрапити на засідання. Між прихильниками Філарета та бійцями Національної гвардії сталася сутичка, військовослужбовці застосували сльозогінний газ.

Учасники судового засідання забарикадувалися зсередини стільцями.

Нагадаємо, 4 вересня Окружний адміністративний суд Києва призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату. Феміда заборонила голові ліквідаційної комісії митрополиту Черкаському Православної церкви України Іоанну вчиняти будь-які дії з майном Київської патріархії УПЦ КП. Заборонено й ліквідовувати Релігійну організацію Київська патріархія УПЦ Київського патріархату.