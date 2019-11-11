Бюджет-2020 нардепи проголосують 14 листопада — Разумков. Фото: VoxUkraine

https://racurs.ua/ua/n129279-budjet-2020-nardepy-progolosuut-14-lystopada-razumkov.html

Ракурс

Державний бюджет на 2020 рік буде проголосовано у Верховній Раді цього тижня.

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Голосування за відповідний законопроект заплановано на 14 листопада. Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков під час сьогоднішньої погоджувальної ради.

Разумков звернувся до комітету з питань бюджету з вимогою завершити аналіз проекту держбюджету на 2020 рік з урахуванням усіх пропозицій та надати свій висновок.

Спікер Ради уточнив, що бюджет буде проголосовано в другому читанні. Голосування в першому читанні відбулося ще 18 жовтня.

На початку листопада Кабінет міністрів представив проект державного бюджету України на 2020 рік до другого читання. Документ враховує макроекономічний прогноз уряду щодо курсу національної валюти. Спочатку в бюджеті закладався курс на рівні 28,2 грн за дол. Новий прогноз дорівнює 27 грн за дол.

Уточнимо, що проект держбюджету формує Міністерство фінансів, потім документ затверджує уряд і після цього він виноситься на голосування до парламенту. Рада розглядає держбюджет у трьох читаннях, при цьому правки у документ вносяться між першим і другим читанням. Держбюджет вважається ухваленим, якщо за нього проголосують депутати у третьому читанні, підпишуть спікер ВР і президент і його буде опубліковано в офіційній пресі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», президент України Володимир Зеленський дав доручення Кабміну скоротити на 10% витрати на державний апарат у проекті держбюджету на наступний рік.